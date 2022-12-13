"Очікувати обстріл треба завжди": речник Повітряних сил пояснив ситуацію з новими ракетними ударами

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив - російські окупанти можуть завдати нового масованого ракетного удару коли завгодно.

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив ситуацію з новими ракетними ударами / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Російські окупанти можуть завдати новий масований ракетно-бомбовий удар по Україні в будь-який момент. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Очікувати цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника в даний час розосереджена по різних аеродромах. Я маю на увазі стратегічну авіацію, тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення і в прифронтових зонах. Тому, з приводу (нових − Главред) ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз. Зрозуміло, очікуємо ці (ракетні − Главред) завжди. Зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури. Зима прийшла в Україну, настали морози і очевидно окупант буде і далі атакувати об'єкти енергетики. Оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ. Але цього досягти ворогові не вдасться", - розповів Ігнат.

За його словами, російські окупанти найчастіше і частіше використовують для обстрілів ракети ще радянської розробки − аж ніяк не високоточні і недалекобійні.

"Такі ракети Росія найчастіше використовує в прифронтових містах, в зонах, де можна наносити ними удари. Решта високоточної зброї в більшості своїй атакує тилові регіони України. Зокрема, центральні і західні, оскільки туди дістати можуть ракети Х-101, "Калібр", Х-555 і "Іскандери"", − підсумував Ігнат.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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