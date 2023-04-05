"Будуть прийняті правильні рішення": ЗСУ можуть вийти з Бахмута - Зеленський

Військове командування прийме рішення вивести українських бійців з Бахмута, якщо ситуація в місті стане гіршою.

ЗСУ можуть вийти з Бахмута, якщо ситуація стане гіршою / Колаж фото Офіс президента, 24 ОМБр імені короля Данила

Російські окупанти продовжують атакувати українські позиції та намагаються захопити Бахмут. Українська армія може вийти з міста, якщо ситуація там стане ще гіршою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Польщі.

У Бахмуті найскладніша ситуація на фронті, каже Зеленський. Однак окупантам так і не вдалося взяти місто під свій контроль, ЗСУ перебувають у Бахмуті.

Саме там, за даними президента, фіксується найбільше застосування різної зброї і артилерії. Зараз ситуація в місті неоднозначна.

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"Щоденний дефіцит: тобто артилерія, то достатньо снарядів, то їх менше. Тобто успіх і ми йдемо вперед. То його немає і ми знову відходимо на позиції. Але ми знаходимося в Бахмуті і ворог не контролює Бахмут", — сказав Зеленський.

Він також акцентував увагу на тому, що військове командування ухвалить рішення про виведення військ, якщо буде існувати ризик втрати особового складу.

"Якщо в Бахмуті будуть ще більш "гарячі" події і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення військ, будуть прийняті відповідні правильні рішення", - пояснив президент.

ЗСУ можуть вийти з Бахмута, якщо ситуація стане гіршою / скріншот з відео

Битва за Бахмут

Нещодавно аналітики Американського інституту вивчення війни заявили, що РФ може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК "Вагнер" у битві за український Бахмут. Цьому сприятиме невигідне становище армії РФ біля міста, яке дозволить ЗСУ знищити чимало "живої" сили окупантів. Аналітики прогнозують, що військовому командуванню РФ для досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно-десантні сили або взагалі відмовитися від зусиль взяти місто.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин скаржився, що в разі відходу вагнерівців від міста Бахмут Донецької області фронт посиплеться аж до російських кордонів. Він сказав, що відступ російських загарбників від Бахмута спричинить за собою "ефект пружини". Після цього українські військові прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне і вийдуть на територію Росії".

Як зазначив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський, російські війська слабшають, а тому для прикриття своїх поразок все частіше використовують фейки про взяття Бахмута. Він розповів, що тримає постійний зв'язок з підрозділами, які виконують завдання на найгарячіших точках передової.

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