"Відволікають увагу": Світан пояснив, навіщо РФ відновила масовані ракетні удари

Російські окупанти намагаються розосередити українську ППО і налякати українців, тому піднімають у повітря велику кількість ракетоносіїв.

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Світан пояснив, навіщо РФ відновила масовані ракетні удари/ Міноборони РФ, скрін

Російські загарбники не можуть настільки масовано вдарити ракетами по Україні, як вони робили це раніше. Але під час однієї з останніх атак вони навмисно підняли у повітря велику кількість ракетоносіїв – до десяти літаків Ту-95 і кілька Ту-160. Такі літаки разом могли б нести до 100 ракет, але випустили близько двадцяти – українська ППО збила майже всі, крім трьох.

Країна-агресорка РФ навмисно для такої невеликої кількості ракет підняла у повітря стільки літаків – таким чином російські окупанти намагалися запустити інформаційно-психологічну спецоперацію, щоб розосередити українську систему ППО і налякати українців. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua.

За словами експерта, станом на цей час Росія не має можливості запустити по Україні сто ракет одночасно. В РФ зараз проблеми з крилатими ракетами. Тому зараз російські загарбники можуть випускати одночасно лише близько 20 ракет плюс-мінус п'ять, каже Світан.

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Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Тим не менше росіяни активно роблять вигляд, нібито вони можуть масовано вдарити по Україні. Саме для цього у повітря піднімали одночасно багато ракетоносіїв.

"Найімовірніше, це була інформаційно-психологічна спецоперація, до якої було включено і російські ЗМІ. Було піднято велику кількість ракетоносіїв, до десяти літаків Ту-95, кілька Ту-160. Ці всі літаки могли б випустити понад 100 ракет, якби взяли їх на борт. Але випустили, найімовірніше, лише два десятки, кілька ракет не долетіли, а з тих, які долетіли, 15 було збито, 3 пройшли. Загалом ми побачили на території України 18 ракет", – розповів Світан.

Експерт зазначає, що найімовірніше підйом ракетоносіїв – це було ІПСО, щоб заплутати і розосередити українську систему ППО. Частину літаків російські окупанти підняли для відволікання уваги.

Ракетні удари РФ по Україні

У ніч на 28 квітня російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті. Загалом 23 людини загинули, з них шестеро – діти. Також в результаті ракетної атаки постраждали щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні.

У ніч на 1 травня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. У столиці повітряна тривога тривала близько трьох годин. Окупанти атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами і дронами. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 15.

Ворог у ніч на 1 травня зокрема атакував Павлоград на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих обстрілів повідомлялося про 25 поранених, серед них троє дітей. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа. У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Раніше повідомлялося, що недавній ракетні обстріли території України російські окупанти здійснили після того, як за минулі шість тижнів зібрали новий запас, заявив викладач військової стратегії і права в Портсмутському університеті, колишній офіцер британської військової розвідки Френк Ледвідж. Він вважає, що РФ може спробувати змінити цілі ракетних ударів.

Дивіться відео про масований ракетнй удар по Україні у ніч на 28 квітня:

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