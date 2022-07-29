Зметнувся гігантський стовп диму: під Нікополем підірвали склад окупантів РФ

Склад російських окупантів був знищений в Запорізькій області.
Стало відомо про знищення в Україні ще одного складу з боєприпасами російських окупантів.
Про це у своєму повідомленні у своєму Telegram розповів голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Склад російських окупантів був знищений в Запорізькій області.
"На протилежному березі склад окупантів продемонстрував "жест доброї волі" і вийшов з чату", - написав Євтушенко.
Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України в результаті точного попадання по готелю в окупованому РФ Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області в ніч на 24 липня знищили 100 окупантів РФ.
За оновленими даними СтратКома, в результаті попадання 100 росіян загинули, у відомства є "оптимістичні прогнози", що кількість убитих зросте через травми.
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