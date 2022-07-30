В Україні ліквідували 22-річного окупанта, який до цього врятувався під Чорнобаївкою

Антон Бєлов ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

22 липня бійці Збройних сил України ліквідували 22-річного окупанта Антона Бєлова, який був родом із села Максатиха Тверської області.

Строкову службу путінський солдат проходив у складі 20 ОМСБр, що знаходиться на території Південно-Африканської Республіки. Там він і підписав контракт з 20-ю мотострілецькою дивізією. Про це повідомив засновник InformNapalm і відомий експерт-розслідувач Іраклі Комахідзе у Facebook.

Загибель Бєлова підтвердили і в російських пабліках.

За словами Комахідзе, саме 20-та мотострілецька дивізія дислокувалася під Чорнобаївкою, коли по ній 9 липня завдали удару українські захисники.

Бєлов врятувався від обстрілу. Тоді були знищені командир дивізії, замполіт і начальник штабу.

У некролозі ліквідованого солдата йдеться, що він помер 22 липня. Останній раз він заходив в соцмережі за три дні до цього.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol.

У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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