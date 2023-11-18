Чи можна звільнитися від служби, Якщо став студентом після мобілізації: відповідь адвоката

В Україні може з'явитися можливість звільнятися зі служби, якщо став студентом після мобілізації, у разі прийняття законопроєкту №10209.

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Вищевказана можливість для звільнення з'явиться в разі прийняття законопроєкту № 10209, каже адвокат / колаж Главред, фото УНІАН і Генштаб ЗСУ

В Україні з'явиться можливість звільнятися від військової служби, якщо військовозобов'язаний став студентом після мобілізації, тільки в разі прийняття законопроєкту №10209. Про це в коментарі порталу ТСН розповіла адвокат Марина Бекало.

За її словами, чинна норма статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" не передбачає таку підставу для звільнення з військової служби як навчання за денною формою в навчальному закладі. Однак така можливість для звільнення з'явиться в разі прийняття законопроєкту №10209.

"Наприклад, військовослужбовець на момент мобілізації був студентом денної форми навчання і не реалізував з яких-небудь причин своє право на відстрочку. Або перебував в академічній відпустці і поновився в період служби. Або з заочної форми перейшов на денну форму. Чи вступив до навчального закладу в період проходження ним військової служби. У нього буде можливість звільнитися, якщо буде прийнятий цей законопроєкт", — розповіла Бекало.

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Як йдеться у пояснювальній записці, для цього потрібно буде подати відповідний рапорт командуванню та надати документи, які підтверджують його навчання на денній або дуальній формі навчання.

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