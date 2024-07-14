Чи відправлять на фронт всіх, хто оновив дані: у Міноборони дали чітку відповідь

Українці повинні були оновити свої військово-облікові дані до 16 липня.

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Чи відправлять на фронт всіх, хто оновив дані / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

В Україні спливає термін для оновлення військово-облікових даних. Однак багатьох хвилює питання, чи означає, що після оновлення даних всіх відправлять на фронт. Конкретну відповідь дав директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк.

Він зазначив, завдяки оновленню даних держава плануватиме мобілізаційні процеси. А саму процедуру оновлення він називає справедливим підходом, адже всі громадяни "повинні перебувати на військовому обліку".

"На сьогодні за інформацією, яка в нас вже є - оновили дані близько трьох мільйонів громадян України. Потреба Збройних сил для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу", - сказав Андрусяк. відео дня

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше юрист пояснив, з якими документами потрібно йти в ТЦК для оновлення даних. Військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Адвокат детально розповів, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

У Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації. Уже близько 2,3 млн українців оновили свої дані через додаток "Резерв+", каже Дмитро Лазуткін. Відомо, що серед тих людей, які оновили свої дані від 18 травня, є один мільйон і 100 тисяч військовозобов'язаних, які придатні до призову.

Закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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