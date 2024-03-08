Україна знищуватиме кораблі та літаки РФ: Данілов оголосив сюрпризи для Путіна

У повітряному просторі й територіальних водах України не буде жодних ворожих залізяк, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Чорноморський флот знищуватимуть - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН, скріншот YouTube

Україна знищуватиме російські бойові літаки і кораблі. Сюрпризи очікують як окупантів, так і їхнього лідера Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В ефірі Українського радіо він розповів про те, що ЗСУ знищуватимуть будь-які ворожі військові елементи як у повітрі, так і на морі.

"Знищення російських військових машин у Чорному морі триватиме. Завдання досить просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що рухатиметься в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були", - зазначив урядовець. відео дня

Він анонсував сюрпризи для всіх - як для України, так і для очільника Кремля Путіна.

"Вони будуть приємні для нашої спільноти і дуже неприємні - для російського фюрера, який поки що сидить у Москві", - додав Данілов.

Також чиновник уточнив, посилення кампанії щодо катастрофи російських військових літаків відбувається завдяки Заходу.

"Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й далі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обов'язково будуть "посаджені" в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а тільки в неї "закопуємо", - наголосив Олексій Данілов.

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

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