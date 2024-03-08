Україна знищуватиме кораблі та літаки РФ: Данілов оголосив сюрпризи для Путіна

Україна знищуватиме російські бойові літаки і кораблі. Сюрпризи очікують як окупантів, так і їхнього лідера Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
В ефірі Українського радіо він розповів про те, що ЗСУ знищуватимуть будь-які ворожі військові елементи як у повітрі, так і на морі.
"Знищення російських військових машин у Чорному морі триватиме. Завдання досить просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що рухатиметься в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були", - зазначив урядовець.відео дня
Він анонсував сюрпризи для всіх - як для України, так і для очільника Кремля Путіна.
"Вони будуть приємні для нашої спільноти і дуже неприємні - для російського фюрера, який поки що сидить у Москві", - додав Данілов.
Також чиновник уточнив, посилення кампанії щодо катастрофи російських військових літаків відбувається завдяки Заходу.
"Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й далі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обов'язково будуть "посаджені" в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а тільки в неї "закопуємо", - наголосив Олексій Данілов.
Чорномо́рський флот Росі́ї
Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу.
Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ.
До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів.
За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.
Війна Росії проти України
Німеччина не дасть Taurus і не відправить війська в Україну, сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін, мовляв, не хотів би стати "партією війни".
Президент Володимир Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні. На думку гаранта, Путін "має намір" знищити українську державу і анексувати території.
Володимир Зеленський назвав далекобійні ракети зброєю перелому у війні з Росією. Український глава держави уточнив, що такі ракети, як Taurus, посприяють відведенню військ РФ на суші так само, як і в морі кораблів.
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