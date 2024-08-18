Відключення світла повертаються по всій території України: графік на 19 серпня

Графіки відключень 19 серпня будуть діяти по всій території України з 17 до 21 години через зростання споживання на фоні спеки, зазначили в Укренерго.

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Графіки погодинних відключень почнуть діяти з понеділка, 19 серпня / Колаж Главред, фото: УНІАН, pexels

Завтра, 19 серпня по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Енергетики зазначають, що 19 серпня будуть вимикати світло лише за однією чергою (з 17:00 до 21:00), в інші години обмежень застосовано не буде.

"Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", - наголосили в Укренерго. відео дня

Крім того, варто зазначити, що в Укренерго пояснили, як саме діють графіки відключень світла.

Умовний графік відключень:

1 черга графіків - 4 години обмежень на добу;

2 черги - 8 годин обмежень на добу;

3 черги - 12 годин обмежень на добу;

4 черги - понад 12 годин обмежень на добу.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в України - що відомо про графіки погодинних відключень

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наступного тижня в Україні можуть знову запровадити планові відключення електроенергії через підвищене споживання на фоні спеки, що призводить до збільшення дефіциту в енергосистемі. Про це заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук також повідомила, що через спекотну погоду та зростання споживання електроенергії Україна наступного тижня може повернутися до графіків відключень.

Експерти Володимир Омельченко та Олександр Харченко зазначили, що графіки відключення електроенергії можуть бути відновлені вже в серпні через очікувану спеку з температурами 30-40 градусів, що може викликати дефіцит в енергосистемі.

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