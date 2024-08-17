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В Україні вже з понеділка можуть вимикати світло: експерт шокував прогнозом

Руслана Заклінська
17 серпня 2024, 17:14
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Підвищення температури, яке збільшує споживання електроенергії, може серйозно вплинути на стабільність енергосистеми, зазначив Володимир Омельченко.
В Україні вже з понеділка можуть вимикати світло: експерт шокував прогнозом
Українцям знову можуть повернути відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Наступного тижня в Україні можуть знову ввести планові відключення світла. Через спеку зростає споживання електроенергії, тому збільшується дефіцит в енергосистемі. Про це заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "Київ 24".

Омельченко пояснив, що українська енергетична система перебуває в критичному стані через нестачу резервів та потужностей. Зі зростанням температури підвищується споживання електроенергії, що може серйозно вплинути на стабільність системи.

"Є ризики, що починаючи з понеділка і, можливо, до четверга (у п'ятницю прогнозується нижча температура), у цей період, протягом цих чотирьох-п'яти днів, виникнуть серйозні ризики повернення до графіків планових відключень. Але це не означає, що вони стовідсотково повернуться. Проте ймовірність цього досить висока", - зазначив він.

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Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

В Україні вже з понеділка можуть вимикати світло: експерт шокував прогнозом
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Спека та повернення графіків вимкнення світла - що відомо

Нагадаємо, з 17 по 21 серпня в Україні очікується нова хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня. У південних областях температура підніметься до 35-37°C, а на півночі та заході буде прохолодніше - 29-34°C, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Також про повернення графіків відключення світла попереджала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Вона заявила, що наступного тижня графіки відключень електроенергії можу запровадити через зростання споживання у зв'язку з підвищенням температури. Вона закликала економити електроенергію.

Крім цього, в ДТЕК повідомляли, що графіки відключення електроенергії не застосовують завдяки зниженню споживання (яке зростало під час спеки) та збільшенню генерації (вийшли з ремонту атомні блоки). Однак вже в середині жовтня графіки відключення, ймовірно, повернуть через зростання споживання електроенергії в опалювальний сезон.

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свет відключення світла електроенергія
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