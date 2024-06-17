Відключення світла 18 червня: стало відомо, коли діятимуть графіки

У вівторок, 18 червня, в Україні знову вимикатимуть світло. В Укренерго повідомили, що графіки діятимуть у всіх регіонах країни.
"Завтра, 18 червня, в обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00", – розповіли в Укренерго.
Зазначається, що причина відключень – зростання споживання електрики через потепління та робочі дні.
В компанії також додали, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються знищити українську енергетику і залишити Україну в повній темряві. Через це в деяких регіонах уже в липні світла не може бути по 10 годин на добу.
Крім того, взимку українцям можуть давати світло лише п'ять-шість годин на день. Однак, ситуація може бути кращою, якщо вдасться відновити більше пошкоджених об'єктів енергетики та збільшити можливості імпорту.
Варто додати, що у Києві та Київській області відключення електроенергії часто триваліші, ніж в інших регіонах через те, що українська столиця є найбільшим енергоспоживачем у нашій державі.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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