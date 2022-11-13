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Київ і 8 областей відключать від електрики: опубліковано графік на понеділок

13 листопада 2022, 21:57

14 листопада діятимуть планові відключення у Києві та ще восьми областях.

ЛЕП
В Україні відключають електропостачання / УНІАН

В Україні продовжуються відключення абонентів від електропостачання через масові обстріли окупантами РФ енергетичної інфраструктури.

У понеділок, 14 листопада, діятимуть планові відключення у Києві та ще восьми областях, повідомляє пресслужба НЕК Укренерго.

У повідомленні наголошується, що відключення в Україні будуть плановими. Вони діятимуть з 00:00 до 24:00.

Де будуть планові відключення в Україні:

  • Київ;
  • Київська область;
  • Чернігівська область;
  • Черкаська область;
  • Житомирська область;
  • Сумська область
  • Харківська область;
  • Полтавська область;
  • Донецька область.

"В інших областях України відключення поки не прогнозуються", — сказано в повідомленні.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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відключення електроенергія
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