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Відмовилася віддати паспорт: окупанти в Херсоні побили і зламали хребет 70-річній українці

25 червня 2022, 14:21

У напівнепритомному стані та з переломом хребта 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти в машину і втекти з ворожого блокпоста.

Тетяна Антонюк
Тетяна Антонюк дивом вижила під час евакуації з Херсона / Фото facebook.com/1tmolviv

У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти жорстоко побили і зламали хребет 70-річній журналістці та волонтеру Тетяні Антонюк, коли жінка намагалася виїхати з міста і не захотіла віддавати український паспорт.

Вже понад місяць вона перебуває в лікарні Св. Луки першого медичного об'єднання Львова, йдеться в повідомленні медичного закладу в Facebook.

До травня Тетяна категорично відмовлялася залишати окупований Херсон. Виїхати погодилася лише після умовлянь чоловіка, який воює в Збройних силах України і дуже переживав за її безпеку.

Автомобіль, в якому жінка виїжджала із сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Окупанти відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати український паспорт - це була її принципова позиція як українки - жінку почали бити. Втекти їй вдалося дивом.

"У напівнепритомному стані та з переломом хребта 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти в машину і втекти з ворожого блокпоста", - розповіли медики.

В евакуаційному поїзді у важкому стані Тетяна дісталася до Львова, де була госпіталізована в лікарню Святого Луки. Обстеження показало перелом хребта і сильні удари голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги.

"Щоби Тетяна ходила, нашим нейрохірургам довелося зробити складну вертебропластику, тобто ввести в зламану ділянку спеціальний кістковий цемент. Операція пройшла успішно.Тетяна вже піднімається з ліжка і налаштована рішуче. Каже: лікуватися довго не буде, адже відлежуватися немає часу – потрібно волонтерити!", - йдеться у повідомленні.

Звільнення Херсона

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що думка про те, що український Херсон буде звільнений від окупантів до кінця літа, є дуже оптимістичною.

"Чому? Тому що все залежатиме від темпів і обсягів надходження західного озброєння", - пояснив він.

При цьому Жданов додав, що навіть з нестачею зброї українські війська відбили першу лінію оборони російської армії поблизу Херсона. Це підтверджує те, що морально-психологічний стан росіян поганий, вони не готові вмирати, захищаючи ці рубежі.

24 червня в Генштабі повідомили, що Збройні сили України здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку. В результаті частина російських окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відступила в район населеного пункту Ольгине (Бериславський район Херсонської області).

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик Том Купер повідомив, що бійці Збройних сил України практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсона. Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки.

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