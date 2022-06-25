Не розкол серед веж Кремля: експерт назвав фактор, який прискорить завершення війни РФ в Україні

Боротьба корінних народів РФ за самовизначення може зіграти роль у війні в Україні / Фото УНІАН, Roman poulvas

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що внутрішня нестабільність в Росії запросто може призвести до якнайшвидшого завершення війни в Україні. У свою чергу, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що найбільше, чого варто чекати і що найкраще б вплинуло на закінчення війни - це не просто розкол так званих правлячих еліт і боротьба між ними, а рухи, які можуть бути серед корінних народів Росії на Кавказі, в Карелії та на Далекому Сході.

За його словами, корінні народи мають право на самовизначення згідно норм міжнародного права і не реалізували його внаслідок того, що були поневолені свого часу спочатку Російською імперією, а потім страждали від утисків радянської влади.

"Все те, через що пройшов український народ зараз, переживають і ці народності, їх кидають на війну проти України, і якби почався рух боротьби за права автономії народів і звільнення з лав імперії, яка продовжує їх утискати, то це б зіграло певну роль", - сказав Мусієнко в інтерв'ю Главреду.

Він зазначив, що зараз виникає боротьба між силовиками в РФ щодо того, що далі робити з війною в Україні. Є ті, хто вважає, що потрібно відмовлятися від ведення подальшої агресії та шукати вихід з цієї ситуації, а з іншого боку є ті, хто вважає, що треба оголосити загальну мобілізацію та продовжувати війну.

"Тому є два варіанти - або обуряться корінні народи, або треба чекати, поки економічне становище Росії стане таким, коли люди почнуть виходити на серйозні акції протесту. Інакше - жодного шансу", - вважає Мусієнко.

Як повідомляв Главред, наприкінці травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на РФ, як на штучну державу, чекає розпад, а Володимира Путіна відсторонить від влади саме життя. Процеси відбудуться в недалекій перспективі.

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