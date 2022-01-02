Віддала невідомому чоловікові: харків'янка повернулася з прогулянки без 3-річної доньки

Харків'янка повернулася з прогулянки без 3-річної доньки / facebook.com/kharkivpolice

Мешканка Харкова віддала на прогулянці трирічну доньку малознайомому чоловікові.

1 січня, до правоохоронців звернулася бабуся дівчинки і розповіла про зникнення дитини, повідомили в патрульній поліції Харківської області.

За словами жінки, її дочка пішла на прогулянку з онукою, але повернулася додому одна. На питання, де знаходиться маленька дитина, мати повідомила, що залишила його малознайомому чоловікові. На пошуки малятка був орієнтований весь особовий склад районного управління та чергові екіпажі патрульної поліції.

Через майже дві години дівчинку виявили біля станції метро "Студентська", вона йшла з 40-річним чоловіком.

читайте також"Буде" білою вороною": у садочку зацькували дитину за відмову матері скинутися на подарунокЗа цей час одяг і взуття дівчинки промокли, тому правоохоронцям довелося купити в найближчому дитячому магазині сухі речі, щоб дитина не захворіла. Дівчинку передали медикам, її мамі тепер загрожує адміністративна відповідальність.

Раніше ми розповідали, що в Дніпропетровській області поблизу Павлограда в лісі заблукали батько з 10-річним сином. Чоловікові стало погано і він втратив свідомість, а врятував його від смерті маленький син.

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