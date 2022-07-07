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"Батька вже не було вдома": Зеленська вперше розповіла, як тікала з дітьми від жахів війни

7 липня 2022, 21:39

У моторошну ніч, 24 лютого, першу леді країни, як і багатьох українців, розбудив гуркіт потужних вибухів.

Олена Зеленська
Олена Зеленська розповіла, як тікала з дітьми з Києва / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді країни Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю американським журналістам, як з дітьми тікала від війни. Увечері до початку вторгнення вона не встигла зібрати "тривожний чемоданчик", тому хапала всі речі "на ходу". Через ризик відстеження російськими окупантами, їм з дітьми категорично не дозволяли користуватися мобільними телефонами, була також заборона на соцмережі.

У страшну ніч, 24 лютого, Олену Зеленську, як і багатьох українців, розбудив гуркіт потужних вибухів. Вона встала з ліжка і побачила в сусідній кімнаті вже одягненого чоловіка, президента України Володимира Зеленського.

"Емоційно він був схожий на струну на гітарі, натягнуту до межі. Але на його обличчі не було ні страху, ні розгубленості. Він був повністю зібраний, зосереджений", - згадує Зеленська в інтерв'ю американському журналу TIME.

Вони говорили лише кілька хвилин. Президент сказав, що почалася війна.

"Йому більше нічого було сказати, а я не знала, що запитати", – додала Зеленська.

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Коли діти прокинулися, батька вже не було вдома. Син Кирило зібрав в маленький рюкзак кілька речей: маркери, книгу-головоломку, деталі частково зібраного набору "Лего". 17-річна дочка Олександра зв'язалася зі своїми друзями через соціальні мережі, намагаючись краще зрозуміти, що відбувається зовні. У цей момент низько над будинком пролетів винищувач. Вони спустилися до підвалу.

Родина Зеленського не хотіла бігти і залишати своїх вихованців: двох собак, кішку і папугу на ім'я Кеша. Але сперечатися з главою сім'ї не було сенсу. Адреса будинку була оприлюднена в ЗМІ. Так, перша леді спакувала сімейні речі в одну валізу на коліщатках і поїхала з дітьми до Офісу президента, аби попрощатися з чоловіком і батьком, який на той момент вже схвалив рішення залишитися в Києві.

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Прощання було несентиментальным. Сім'я навіть не зайшла до окремої кімнати, щоб поговорити. Вони обнялися в коридорі, обмінявшись кількома квапливими словами, поки повз проносилися помічники.

Друзі в Європі запропонували прихистити сім'ю на час війни. Але Зеленську і дітей не вивезли з країни. Вони залишилися в Україні і були змушені постійно пересуватися, аби уникнути загроз безпеці.

Крім заборони користуватися засобами зв'язку, з міркувань безпеки їм також не дозволили спілкуватися з президентом по відео.

"Вони бачили, що тато був на роботі і виглядав нормально. У цьому була якась стабільність", - сказала Зеленська про дітей.

Наразі сім'я все ще розділена. Перша леді розуміє, що у них мало шансів повернутися до нормального життя, поки вирує війна.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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