На фронті розпочався масштабний бунт: де солдати РФ виступили проти командування

Метою саботажу є тиск на командування, зрив бойових завдань та уникнення "м’ясних штурмів".

https://glavred.net/war/na-fronte-nachalsya-masshtabnyy-bunt-gde-soldaty-vystupili-protiv-komandovaniya-10676201.html Посилання скопійоване

Що відбувається у 205-й бригаді РФ / Колаж: Главред, фото: скінштот з пленарного засідання ПМЕФ-2025, скрін з відео-протесту мобілізованих

Коротко:

На лівобережжі Херсонщини зафіксовано нові випадки саботажу серед окупантів

Військовослужбовці 1-го батальйону бригади здійснювали підпали власних позицій

На лівобережній частині Херсонської області зафіксовано нові інциденти спротиву серед російських військових. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ" в Telegram-каналі.

За інформацією зсередини 1-го батальйону 205-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ, окремі солдати планували навмисні підпали власних укріплень. Як стверджують джерела "АТЕШ", ці дії мають на меті тиск на командування. Військові намагаються саботувати накази, аби уникнути участі в безглуздих штурмах, які приречені на провал.

відео дня

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка - Главред

Повідомляється, що рівень незадоволення в підрозділі сягнув критичного рівня. Особливо обурює поведінка командира частини Едуарда Шандури, якого підлеглі звинувачують у безвідповідальному командуванні й використанні солдатів РФ як "гарматного м’яса" заради особистої вигоди.

Крім того, "АТЕШ" нагадав про попередні скандали, пов’язані з цією бригадою. Один із командирів з позивним "Скіф" регулярно застосовував фізичне насильство щодо своїх підлеглих. Незважаючи на це, його перевели до Генштабу РФ, що ще більше розлютило військових.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред з посиланням на розвідку Естонії, літній наступ Путіна захлинувся на старті.

Водночас аналітики ISW назвали нові цілі РФ. Кремль демонструє, що його апетити не обмежуються вже захопленими Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

В той же час солдати Путіна рвуться на важливий напрямок. Армія РФ готується до активізації наступів на півдні та намагаються підійти до Антонівських мостів.

Більше важливих новин:

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред