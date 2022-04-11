У Німеччині учасників автопробігу рашистів закидали гноєм

Рашисти влаштували шабаш у Німеччині / скріншот

Минулими вихідними в Німеччині прокотилися багатотисячні проросійські акції. У неділю, 10 квітня, по столиці землі Нижня Саксонія Ганноверу проїхалося близько 350 автомобілів з прапорами РФ.

Правоохоронці не давали дозволу на прикріплення до автомобілів учасників великих російських прапорів, і початок автопробігу затримався. Так само під час акції не було помітно забороненої символіки, зокрема, букв Z, зазначили в поліції, пише Німецька хвиля.

Водночас у Ганновері відбувся багатотисячний проукраїнський захід, кількість учасників якого значно переважала залучених до проросійського автопробігу. За даними поліції, в проукраїнській акції, де майоріли сотні синьо-жовтих прапорів, взяло участь не менше 3,5 тисячі осіб.

Як повідомляє польський журналіст Вітольд Шабловський, проросійські активісти на авто з прапорами РФ хотіли продемонструвати свою прихильність режиму Путіна, проте громадяни, які підтримують Україну, перешкодили таким планам, заблокувавши колону.

/ Facebook/Witold Szabłowski

"У німецькому Ганновері шанувальники Путіна хотіли показати його підтримку і перетнути місто з російськими прапорами. Їх заблокували, а їхні машини закидали кінським гноєм", - йдеться в повідомленні репортера.

У Мережі також публікують відео, як учасників автопробігу рашистів блокують люди з українськими прапорами.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.