Збито десятки ракет: у ЗСУ розповіли, звідки РФ вдарила по житловому будинку в Дніпрі

В цілому в даний час ЗСУ за добу знищили 25 з 38 ракет РФ різних типів.

ЗСУ збили десятки ракет РФ / vpk.name, mil.ru

Російські окупанти в суботу, 14 січня, завдали масовані ракетні удари по території України. З ранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101 / Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59 - по об'єктах критичної інфраструктури України, повідомив в Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він розповів, що загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

"Силами і засобами Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет і 3 керовані авіаційні ракети", - додав Залужний.

/ Facebook/CinCAFU

Як уточнили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, 14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури.

Відзначається, що близько 13:00 ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря і ракет "Калібр" з надводних кораблів і підводних човнів з акваторії Чорного моря. Всього - 23 крилатих ракети повітряного і морського базування.

З винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59, уточнюється в повідомленні.

Також випущено п'ять крилатих ракет Х-22 з п'яти дальніх бомбардувальників Ту-22М3 (одна з цих ракет потрапила в багатоповерхівку в Дніпро).

При цьому на Сході і Півдні країни протиповітряна битва триває. Ворог продовжує атакувати з літаків тактичної авіації.

У Командуванні Повітряних сил уточнили, що в цілому в даний час знищено 25 з 38 ракет різних типів.

/ Facebook/kpszsu

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

При цьому число поранених внаслідок ракетної атаки росіян по Дніпру в суботу налічує вже 39 осіб, також 5 осіб загинуло, повідомив глава ОВА Валентин Резніченко.

"Російська ракета, яка сьогодні потрапила по Дніпру, поранила сімох дітей. Молодшому - три роки. Всі діти в лікарні. 9-річна дівчинка важка. Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали...", - повідомив він.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

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