glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру

14 січня 2023, 22:45
Олег Тимошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку, який віддав наказ вдарити по Дніпру.
Удар по Дніпру
Удар по Дніпру / соцмережі

14 січня російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. В результаті чого загинуло щонайменше дев'ять осіб.

В Telegram речник Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що обстріляти місто дав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.

"Олег Тимошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Його полк сьогодні вдарив по будинку в Дніпрі", - написав Братчук.

Зазначено також, що він же віддавав наказ вдарити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

Олег Тимошин
Олег Тимошин / скріншот

  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
  • Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває. Пізніше стало відомо про 60 постраждалих і 5 загиблих.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко під час телемарафону, будинок в який потрапила російська ракета складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Читайте також:

війна в Україні війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Чому 15 січня не можна стригти волосся: прикмети, які можуть принести великі неприємності

00:16

Ракетний удар по Дніпру: 12 загиблих та 64 поранених - нові деталіФотоВідео

00:08

Прикмети на 16 січня: 3 заборони, які не можна порушуватиВідео

14 січня, субота
23:48

Скільки може зберігається їжа в холодильнику: все, що потрібно знати, щоб не отруїтися

23:10

"Вона впала на під'їзд": ракету, яка вдарила по будинку в Дніпрі, збило ППО - АрестовичФотоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:45

Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по ДніпруФотоВідео

22:41

"Висловлюю обурення": прем'єр Молдови розлютилася через падіння уламків російської ракетиВідео

21:53

У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертвиФотоВідео

21:30

Зруйновано енергоблок: в ДТЕК показали наслідки "прильоту" по ТЕСВідео

Реклама
21:19

Якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі: з'явилися нові подробиці про жертвиФотоВідео

20:43

"Як це бути поруч з м'ясником?": Кислиця жорстко наїхав на "сліпих" колег в ООНВідео

20:27

Про це ніхто не знав: принц Гаррі розповів таємницю свого батькаВідео

20:26

Щастя постукало у двері: 7 імен, що приносять своїм власницям удачуВідео

20:15

"Обіцяно переможний наступ": експерт розповів про новий план РФ

19:58

РФ била ракетами по Україні, але уламки впали в Молдові - МВСВідео

19:55

Потепління буде недовгим: в Україну йде нова хвиля сильного морозу і снігопадуВідео

19:30

Наслідки для волосся будуть жахливими: чому взимку не можна ходити без шапкиВідео

19:15

За терор буде відповідь: Зеленський пригрозив Росії за жахливий обстріл будинку в Дніпрі

19:12

Збито десятки ракет: у ЗСУ розповіли, звідки РФ вдарила по житловому будинку в ДніпріВідео

18:52

"Наздоженемо, зламаємо хребет": Подоляк різко "наїхав" на партнерів, які "підгодовують вбивць"Відео

Реклама
18:32

"Важкі" дні попереду: вибухи прогриміли на енергооб'єктах у 6 областях УкраїниВідео

18:30

Де і як краще зберігати цибулю: ви здивуєтеся, дізнавшись хитрий "секрет"Відео

18:06

"Не хочемо давати козир Лукашенку": експерт розповів, чому Україна не б'є у відповідь по Білорусі

17:53

Загроза нових ударів підвищується: РФ нарощує свою авіацію в Білорусі - ГенштабВідео

17:53

"Тисячі знищених росіян": ЗСУ вирівняли оборону в СоледаріВідео

17:53

Волосся буде тьмяним і почне ламатися: 5 найпоширеніших помилок під час миття головиВідео

17:43

Ракетний удар по Дніпру: перші подробиці про загиблих через російську атакуФотоВідео

17:15

"Тряслися вікна, дуже страшно": у Курську і Бєлгороді паніка після потужної "бавовни"Відео

17:02

Як позбутися від плакучих вікон і цвілі: топ-6 найважливіших правил

16:49

Навіщо купувати найдешевше туалетне мило: 3 побутові хитрості, про які мало хто знає

16:48

Варварський удар Росії по Дніпру: з'явилися смертельні подробиці ракетної атакиФотоВідео

16:35

У Росії ще достатньо ракет для нанесення ударів по Україні - Кочетков

16:34

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві прогриміла серія потужних вибухівВідео

16:33

"РФ в глухому куті": у Путіна лишилася надія тільки на цю зиму – російський опозиціонерВідео

16:10

Рознесло весь будинок: Росія розбомбила в Дніпрі багатоповерхівку з людьмиВідео

15:50

"ППО і авіація працюють": в Україні гримлять вибухи після ракетної атаки РФВідео

15:20

Танки Challenger 2 та артсистеми: Британія дасть Україні потужну зброю для перемоги над РФВідео

15:16

У Росії повідомили про смерть популярної актриси

15:01

Якщо немає світла та опалення: 10 дієвих порад, як висушити білизну в холодній квартирі

14:58

Путін зазнав поразки в газовій війні: Німеччина заповнила свої сховища без палива Газпрому

Реклама
14:53

"Перші ракети над Україною": РФ завдала нового масованого ударуВідео

14:26

У РФ видали нову маячню щодо готовності до переговорів: в Україні різко відповілиВідео

14:17

Київ могли атакувати шахедами, тільки меншимиПогляд

14:14

Акцент на живу силу та імітація наступу: експерт розповів, якою буде тактика РФ

14:10

Залякувала і підривала впевненість: співробітники палацу звинуватили Меган Маркл в знущанняхВідео

13:57

Зеленський хоче особисто виступити в ООН у річницю вторгнення РФ – МЗСВідео

13:53

У окупантів величезні втрати: Соледар під контролем ЗСУ, бої йдуть прямо в містіВідео

13:31

Виявлені СБУ махінації з будівельною е-системою внаслідок реформи стануть неможливими - Федоров

13:24

Бігла, як від чуми: росіянка намагалася встати на фото поруч з українкою, але провокація не вдаласяВідео

13:19

Армія України застосує резерви, якщо зросте загроза атаки з Білорусі - командувач ОС ЗСУ Наєв

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти