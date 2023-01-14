Вже бомбив Кременчук: стало відомо ім'я командира РФ, відповідального за удар по Дніпру

Олег Тимошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку, який віддав наказ вдарити по Дніпру.

Удар по Дніпру / соцмережі

14 січня російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. В результаті чого загинуло щонайменше дев'ять осіб.

В Telegram речник Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що обстріляти місто дав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.

"Олег Тимошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Його полк сьогодні вдарив по будинку в Дніпрі", - написав Братчук.

Зазначено також, що він же віддавав наказ вдарити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

Олег Тимошин / скріншот

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває. Пізніше стало відомо про 60 постраждалих і 5 загиблих.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирила Тимошенко під час телемарафону, будинок в який потрапила російська ракета складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

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