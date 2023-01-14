Якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі: з'явилися нові подробиці про жертви

Таку ж ракету росіяни використовували для удару по торговому центру в Кременчуці.

Удар по Дніпру / скріншот, Кирило Тимошенко

Сьогодні, 14 січня, російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

"Що стосується Дніпра... Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці в Дніпрі - це Х-22. Вона була випущена з далекого бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися з району Курська і Азовського моря. Було 5 пусків цих ракет", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

За його словами, таку ж ракету росіяни використовували для удару по торговому центру в Кременчуці. Вона призначена для знищення авіаносних груп в море.

"І такою ось ракетою б'ють по густонаселеному місту", - додав Гнат.

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває.

Пізніше стало відомо про 60 постраждалих і 5 загиблих.

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