Якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі: з'явилися нові подробиці про жертви

Сьогодні, 14 січня, російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці в Дніпрі.
"Що стосується Дніпра... Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці в Дніпрі - це Х-22. Вона була випущена з далекого бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися з району Курська і Азовського моря. Було 5 пусків цих ракет", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.
За його словами, таку ж ракету росіяни використовували для удару по торговому центру в Кременчуці. Вона призначена для знищення авіаносних груп в море.
"І такою ось ракетою б'ють по густонаселеному місту", - додав Гнат.
Удар по Дніпру
14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. В даний час під завалами знаходяться цивільні.
Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває.
Пізніше стало відомо про 60 постраждалих і 5 загиблих.
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