ЗРК Patriot розгорнуть в Україні у максимально стислі терміни: Кулеба зробив важливу заяву

Уже розпочалася підготовка до передачі Україні цих систем, які допоможуть ефективніше захищати від атак з боку РФ.

Patriot почнуть захищати Україну у максимально стислі терміни, повідомив Кулеба/ Вікіпедія, УНІАН

В Україні розгорнуть американські зенітні ракетні системи Patriot у максимально стислі терміни, вже відбувається підготовка до передачі цих ЗРК нашій державі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу, 4 січня. Він нагадав, що про постачання нашій державі зенітних ракетних комплексів Patriot лідери України і США домовилися наприкінці 2022 року.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася", – розповів Кулеба.

Передача ЗРК Patriot Україні

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден 21 грудня доручив Держдепартаменту надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд доларів. Також Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив, що Міноборони США надасть Україні допомогу ще на 850 млн доларів. За його словами, в новий пакет увійдуть системи протиповітряної оборони Patriot.

Під час пресконференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна попросить ще одну таку батарею.

При цьому російський диктатор Володимир Путін пригрозив "поклацати" Patriot, які США нададуть Україні. Він вважає Patriot "застарілими системами".

Також Кулеба розповів про переговори із західними партнерами з приводу поставки в Україну нових комплексів ППО. За його словами, тривають переговори про додаткові поставки систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS, IRIS-T і Crotale.

Читайте також: