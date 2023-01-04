На Запоріжжі потужний приліт знищив комендатуру РФ до руїн: окупанти рахують втрати

У середу було не менше чотирьох прильотів по будівлі військової комендатури РФ у Василівці.

Зруйнована будівля комендатури РФ у Василівці / Скріншот

У захопленій російськими окупантами Василівці Запорізької області завдано ракетного удару по військовій комендатурі РФ.

Про це повідомляють призначена окупантами "влада" регіону. При цьому мова йде про загиблих і поранених росіян.

Відзначається, що було не менше чотирьох прильотів по будівлі військової комендатури РФ у Василівці.

У Мережі також опублікували кадри наслідків прильотів. На відео можна побачити, що будівля військової комендатури РФ у Василівці сильно зруйнована.

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Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

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