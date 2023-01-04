На Запоріжжі потужний приліт знищив комендатуру РФ до руїн: окупанти рахують втрати

У захопленій російськими окупантами Василівці Запорізької області завдано ракетного удару по військовій комендатурі РФ.
Про це повідомляють призначена окупантами "влада" регіону. При цьому мова йде про загиблих і поранених росіян.
Відзначається, що було не менше чотирьох прильотів по будівлі військової комендатури РФ у Василівці.
У Мережі також опублікували кадри наслідків прильотів. На відео можна побачити, що будівля військової комендатури РФ у Василівці сильно зруйнована.
Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.
За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".
За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.
Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.
Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.
"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.
Читайте більше:
- "Десятки окупантів відправляться додому в пакетах": на Запоріжжі ЗСУ накрили вогнем бази військових РФ
- "Бавовна" на Запоріжжі: ЗСУ "затрехсотили" 230 окупантів
- Трупи окупантів навіть не збирають: на Запоріжжі ЗСУ знищили базу та склад РФ-ЗМІ