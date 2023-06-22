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Від чого залежить, чи полетить долар за 40 грн: експерт назвав головний фактор

Дмитро Відоменко
22 червня 2023, 21:40 оновлено 22 червня, 21:46
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Курс долара в Україні найближчим часом буде стабільним, навіть якщо несподівано зміниться обстановка на фронтах, говорить експерт.
Обмін валют, перехожі
Експерт каже, що головним чинником, від якого залежить гривня, залишається фінансова допомога українських партнерів / колаж фото УНІАН

Курс долара в Україні найближчим часом буде стабільним, навіть якщо несподівано зміниться обстановка на фронтах україно-російської війни. Про це розповів аналітик Олексій Козирєв у статті для профільного порталу, повідомляє портал "Мінфін".

За його словами, головним фактором, від якого залежить гривня, залишається фінансова допомога українських партнерів.

Істотного впливу на курс долара так само не зроблять збереження облікової ставки НБУ на рівні 25% і ослаблення валютних обмежень.

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Також він підрахував, що в найближчі дні курс готівкового долара в більшості банків буде перебувати в межах 36,55-37,6 грн. Очікується, що в обмінниках фінансових компаній курсовий коридор буде відрізнятися несуттєво – від 36,7-37,5 грн.

"Традиційно найширший спред (різницю між курсами купівлі та продажу - Главред) - до гривні - виставлятимуть обмінники в районах з незначною конкуренцією між пунктами обміну валют і в торгових центрах, де потреба населення в гривні найбільша. Але основна частина обмінників буде працювати у форматі "з обороту" із середнім рівнем спреду", – зазначив Козирєв.

В цілому ж, як зазначав аналітик Райффайзен Банку Олександр Печеріцин, ситуація з курсом долара в Україні в другій половині нинішнього року може розвиватися за двома сценаріями – стабілізаційним і раціональним. Перший (він же найімовірніший) передбачає збереження поточної валютної політики з офіційним курсом не більше 36,6 грн. Другий - девальвацію гривні на 14-15%.

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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