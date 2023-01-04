"Невже наважились": РФ намагається бомбити Банкову - Арестович

Російські окупанти намагаються обстріляти ракетами "центри прийняття рішень" у Києві. Вони можуть цілитись по Банковій. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.
Він запевнив, що окупанти намагаються бомбити Україну у святкові дні, щоб чинити психологічний тиск. За даними Арестовича, 31 грудня ракети полетіли у бік Печерського району Києва, однак ворогу не вдалося здійснити задумане, бо українські сили ППО збили всі ці ракети.
"По сакральних датах - зрозуміло. Це просто бажання зіпсувати свято в рамках психологічного тиску на населення. У цих ударах було дещо цікаве. Перша хвиля не йшла по енергетиці. Питання: куди вона йшла? Я особисто підозрюю, що вони били по центрах прийняття рішень ... Що як би не на Банкову це летіло ... Судячи з географії збитих ракет. Ну, або скажемо на Печерськ. Нічого в першій хвилі на енергетику не йшло, все - по траєкторію йшло кудись в ті місця, де центри прийняття рішення. Мені цікаво, невже наважились?" - сказав Арестович.
Він переконаний, що такими діями Путін хотів подивитися на реакцію України.
Масована ракетна атака на Україну
В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.
У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.
Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.
"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.
Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.
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