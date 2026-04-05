Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

ЗСУ досягли успіхів на фронті в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Олександр Сирський розповів про просування ЗСУ

Головне із заяв Сирського:

Відновлення контролю над 12 населеними пунктами

Звільнено 480 кв. км території

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про відновлення контролю над 12 населеними пунктами.

Як повідомив він у Telegram, успіхів ЗСУ досягли на Олександрівському напрямку фронту в Дніпропетровській та Запорізькій областях з кінця січня поточного року.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ за підсумками робочої поїздки, під час якої зустрівся з керівництвом наступальної угруповання, на Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони України тривають з кінця січня.

"У ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами в Дніпропетровській області та чотирма - у Запорізькій", - написав Сирський.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

