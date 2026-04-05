Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

Головне із заяв Сирського:
- Відновлення контролю над 12 населеними пунктами
- Звільнено 480 кв. км території
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про відновлення контролю над 12 населеними пунктами.
Як повідомив він у Telegram, успіхів ЗСУ досягли на Олександрівському напрямку фронту в Дніпропетровській та Запорізькій областях з кінця січня поточного року.
Як розповів головнокомандувач ЗСУ за підсумками робочої поїздки, під час якої зустрівся з керівництвом наступальної угруповання, на Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони України тривають з кінця січня.
"У ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами в Дніпропетровській області та чотирма - у Запорізькій", - написав Сирський.
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.
Про персону: Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
