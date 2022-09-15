Окупанти тиждень утримували в підвалі п'ятьох дітей на Харківщині

Росіяни знущалися над мирними жителями на окупованих територіях.
У Харківській області правоохоронці звільнили п'ятьох підлітків, яких російські окупанти тиждень утримували в підвалі.
Як повідомили в Державній прикордонній службі України в Telegram, окупанти проводили з ними фільтраційні заходи
"Як виявилося, чотири дівчини і хлопець перебували в підвалі вже 7 днів. Вони розповіли, що російські окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили в підвалі", - розповіли прикордонники.
Зараз підлітки знаходяться в безпеці. Їхньому життю ніщо не загрожує, додали в Державній прикордонній службі.
Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.
Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.
Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.
Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість завдавали удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.
Читайте також:
- Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на Харківщині
- На Харківщині ЗСУ ліквідували підполковника, комполка "елітних" військ РФ
- Наступ ЗСУ на Харківщині: РФ може завдати удару у відповідь - Маломуж