Окупанти тиждень утримували в підвалі п'ятьох дітей на Харківщині / t.me/DPSUkr

У Харківській області правоохоронці звільнили п'ятьох підлітків, яких російські окупанти тиждень утримували в підвалі.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України в Telegram, окупанти проводили з ними фільтраційні заходи

"Як виявилося, чотири дівчини і хлопець перебували в підвалі вже 7 днів. Вони розповіли, що російські окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили в підвалі", - розповіли прикордонники.

Видео дня

Зараз підлітки знаходяться в безпеці. Їхньому життю ніщо не загрожує, додали в Державній прикордонній службі.

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість завдавали удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Читайте також: