"70% техніки раз*бали": окупант зізнався дружині, що "друга армія світу" плаче за домівкою

Російські солдати хочуть додому / Facebook.com

ЗСУ продовжують успішно бити російських окупантів на всіх лініях фронту. Солдат ворожої армії у телефонній розмові зізнався своїй дружині, що їм доводиться ганебно відступати з зайнятих позицій.

Відповідний аудіоперехоплення опублікував голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Ворог розповів, що їх "кинули помирати", а комусь скаржитися боїться, бо"завалять свої".

"У нас немає вже тієї бойової потужності, яка була. 70% техніки вже немає, її роз**бали всю. Немає підтримки з повітря, немає винищувачів. Не знаю, чому так. Я думаю, в Россі все з**бись, а тут виявляється ні**я не з**бись. У нас колону, коли ми рухалися, роз**бали частина. Ми з**балися вчасно. Можна сказати, ми тупо з**буємося. Ми не відстрілюємося. Вчора-позавчора майор з бригади загинув. Два дні тому два КАМАЗи в**бали", - розповів він своїй дружині.

Дружина вбивці українців обурена таким станом справ і задалася питанням, навіщо тоді російських окупантів відправили в Україну. Путінський солдат у відповідь лише скаржився, що у нього навіть немає зброї і просив дружину нікому про це не говорити.

читайте такожКоли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну датуНагадаємо, військовий експерт Майкл Кофман заявив, що Україна може перемогти Росію, але це трапиться не скоро. Терміни перемоги залежать від отримання бойових літаків і засобів ППО. А тим часом російські окупанти посилять бомбардування мирних кварталів і намагатимуться оточити Київ.

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