Зупинка війни за китайським планом миру: у Зеленського зробили важливу заяву

Глава Офісу президента наголосив, що для України важливо, аби план завершення війни отримав підтримку з боку впливових країн світу.

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Що передбачає один із пунктів китайського плану про закінчення війни / Колаж Главред, фото: скріншот із відео YouTube, УНІАН

Про що сказав Єрмак:

Пункт про зупинку бойових дій на лінії розмежування не будуть включати до формули миру

Є перспектива, що Китай може взяти участь у другому Саміті миру

Пункти китайської та бразильського плану закінчення війни в Україні, які передбачають зупинку бойових дій по лінії розмежування не будуть долучені до української формули миру. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він підкреслив, що для України надзвичайно важливо, аби план завершення війни справедливим миром отримав підтримку впливових міжнародних гравців.

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"І коли це буде так, то, безумовно, це ще посилить тиск на Росію, бо вона залишиться тільки з Іраном і Північною Кореєю", – каже Єрмак.

Відповідаючи на запитання про ймовірність участі представників Китаю в наступному саміті миру, керівник Офісу Президента зазначив, що вважає це цілком можливим.

Він додав, що разом із міністром закордонних справ Сибігою провів, на його думку, продуктивну та змістовну зустріч із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у Нью-Йорку.

Ця розмова, як зазначив він, мала неформальний характер і дозволила відверто обговорити численні важливі питання.

"Мені здається, китайські колеги почули це, і мені здається, що в цьому є перспектива", – підсумував він.

Що відомо про формулу миру / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Другий Саміт миру - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для визначення принципів тривалого миру в Україні, представників Росії слід запросити на другий Саміт миру, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські представники зможуть взяти участь у Саміті миру лише після реалізації плану перемоги України. Під час третього Парламентського саміту Кримської платформи він наголосив, що важливо повністю відновити цілі та принципи Статуту ООН, що стане можливим після виконання формули миру.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив про підготовку до другого Саміту миру за ініціативи Володимира Зеленського. За його словами, Україна розробляє план із трьох пунктів, який буде представлено на другому Глобальному форумі.

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