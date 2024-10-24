Зеленський назвав головну умову присутності представників Росії на Саміті миру

Не лише Україна, але й західні партнери мають діяти в рамках плану перемоги, щоб пришвидшити настання миру.

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Пункти плану перемоги мають бути реалізовані до участі РФ в Саміті миру / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України

Що сказав Зеленський:

Росія зможе взяти участь у Саміті миру після реалізації плану перемоги

Україна з партнерами має гарантувати безпеку, що включає план перемоги

Представники країни-агресора Росії зможуть взяти участь у Саміті миру тоді, коли буде реалізовано план перемоги України. Про це у четвер, 24 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський.

Під час третього Парламентського саміту Кримської платформи він розповів, що важливо, аби цілі і принципи Статуту ООН були повністю відновлені, а це можливо після реалізації формули миру.

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"Коли та якщо план перемоги буде повністю реалізовано, ми побачимо Росію на саміті миру", - наголосив Зеленський.

Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред

Український президент також озвучив перелік основних пунктів плану перемоги, серед яких: запрошення України в НАТО, оборона, стримування російської агресії, економічна співпраця та безпека.

"Ми маємо гарантувати надійну безпеку. Все це дає план перемоги. Я прошу вас бути адвокатами цих пунктів у ваших столицях, у розмовах з партнерами", — додав Зеленський.

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. Раніше Зеленський наголошував, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Саміт миру за участі Росії - що відомо

Нагадаємо, другий саміт миру з ініціативи України має відбутися наприкінці 2024 року. Reuters посилаючись на слова посла України в Туреччині Василя Боднара писало, що Київ хоче, щоб московська делегація взяла у ньому участь.

Згодом очільник Офісу президент Андрій Єрмак прокоментував імовірність участі представників країни-агресора РФ у другому Саміті миру. За його словами, представники РФ можуть бути присутніми на другому Саміті миру, де, можливо, їм представлять План перемоги.

Раніше Зеленський наголошував, що зараз Росія уникає відвертої і чесної дипломатії, саме тому в Україні розробили план заходів, здатних виправити ситуацію між поточною ситуацією і майбутнім Самітом миру.

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