Україна готує новий план до другого Саміту миру: в ОП розкрили деталі

Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, підкреслив Сергій Никифоров.

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В ОП розповіли про підготовку Саміту миру / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України

Головне із заяви Никифорова:

Київ готує план до другого Саміту миру

Україна співпрацює з країнами Глобального півдня

Прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів про перебіг підготовки другого Саміту миру з ініціативи Володимира Зеленського.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, Україна готує план із трьох пунктів, який буде представлено на другому Глобальному форумі.

За словами прессекретаря Зеленського, Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою.

/ Инфографика: Главред

"Підготовка до другого Саміту миру - це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб представити за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб представити його на другому Саміті миру", - додав Никифоров.

Хто такий Сергій Нікіфоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що другий саміт миру, який планували провести в листопаді 2024 року, не відбудеться. Питання проведення саміту вирішуватимуть уже після завершення тематичних конференцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна хотіла б провести Другий саміт миру в одній із країн Глобального Півдня, однак остаточне місце проведення саміту поки що не затверджено.

Як повідомляв раніше Главред, Київ не приховує, що очікує участі в саміті російської делегації, однак Москва запрошення відхилила. Свою участь також підтвердив турецький глава Реджеп Таїп Ердоган.

Дивіться відео - де пройде другий саміт миру:

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