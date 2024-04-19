Залишилося двоє синів: внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині загинула працівниця УЗ

У компанії повідомили, що також було поранено 7 залізничників.

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Внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщині загинула працівниця УЗ/ колаж: Главред, фото: ДСНС в Україні, Укрзалізниця

Внаслідок удару російських окупантів по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині вранці 19 квітня загинула співробітниця АТ "Укрзалізниця" Оксана Стороженко.

Жінка працювала черговою по будинку локомотивних бригад. Трагічну звістку повідомили в офіційному Telegram-каналі "Укрзалізниці".

Ще семеро залізничників отримали поранення внаслідок цього удару.

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"Важкий ранок для Укрзалізниці: росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок цього поранено 7 залізничників під час виконання службових обов'язків. Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад", – йдеться у повідомленні.

У жінки залишилося двоє синів 17 та 15 років. В УЗ зазначили, що зобов'язуються забезпечити фінансову та соціальну підтримку дітям загиблої.

"Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Наразі їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Ми вдячні всім залізничникам, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки, незважаючи на небезпеку, що чатує кожного дня", – додали в УЗ.

Удари по Україні 19 квітня – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по центру Дніпра – є приліт у житловий будинок, загинули люди. Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок. Відомо про 2 загиблих та 15 поранених.

Президент України Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині. Він після удару по Дніпропетровщині наголосив на тому, що Росія має відповідати за свій терор.

Також вранці в Одесі прогриміли вибухи. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

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