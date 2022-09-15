Лишилася одна зенітна установка з восьми: в РФ проговорилися, як "планово" тікали з Харківщини

У РФ проговорилися, як "планово" тікали з Харківщини/ Reuters, УНІАН

У країні-агресорці РФ втечу російських військ з окупованої частини Харківської області назвали "плановим перегрупуванням", щоб не визнавати своєї чергової поразки. Проте приховати правду агресорам не вдається, і російські пропагандисти час від часу проговорюються, як же "планово перегруповувалися" – а насправді швидко накивали п’ятами – російські війська на Харківщині.

Черговим таким "проколом" стало повідомлення про загибель одного з російських окупантів під час втечі їхньої колони. На це звернув увагу полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"), про що він написав у Twitter.

Полковник ЗСУ опублікував скрін з пропагандистських пабліків, у якому повідомляється про ліквідацію загарбника. При цьому автор поста у пабліку необережно виказав, як окупанти накивали п’ятами.

Штефан звернув увагу, що окупанти так планово перегруповувалися, що аж техніку "погубили".

"Планово перегруповувалися (тікали) так, що з колони восьми одиниць техніки планово залишилася одна", – із сарказмом зазначив офіцер ЗСУ.

У пропагандистському пості розповідається, що військовий російських збройних сил Валерій Камальдінов разом з іншими "товаришами по зброї" потрапив у засідку під Балаклією на Харківщині. Українські військові обстріляли колону, і цей окупант загинув одним із перших, адже був попереду. Багатьох інших загарбників воїни ЗСУ взяли у полон.

"З восьми машин повернулася замикаюча ЗУшка (радянська спарена зенітна установка, – ред.) на "Уралі". Валєра був на першій ЗУшці, одразу декілька NLAW прилетіло", – зізналися росіяни.

Twitter Штирлиц

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що після звільнення Куп'янська та Ізюма війська РФ вже не зможуть проводити успішні операції. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж. Куп'янськ був для РФ важливою логістичною точкою – він був потрібен окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу.

Також Маломуж зазначав, що після успіху ЗСУ на Харківщині війська РФ можуть втекти вже з Херсонської області. Він наголосив, що армія України операцією у Харківській області запобігла захопленню Донеччини.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що невдача російських окупантів в Харківської області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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