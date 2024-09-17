Росія після нічного терору "Шахедами" завдала масованого ракетного удару по Сумах

Унаслідок ворожих атак у Сумах горять дві великі підстанції.

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Росія завдала нового удару по Сумах вдень, 17 вересня / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скриншот

У вівторок вдень, 17 вересня, Росія завдала повторного масованого удару (цього разу ракетами) по енергетиці Сум, заявив голова ОВА Володимир Артюх. Унаслідок російського обстрілу горять дві великі електропідстанції, повідомляє Радіо Свобода. ЗМІ пишуть про перебої зі світлом і звʼязком.

Артюх зауважив, що "пройшло" щонайменше чотири ракети.

"Буквально у ці хвилини відбувається черговий ракетний наліт на Суми. Бʼють знову по енергетичних обʼєктах. Зараз будемо зʼясовувати і ліквідовувати наслідки. Щодо нічного інциденту — справді десятки "Шахедів" ішли на міста Сумської області. У першу чергу постраждали Конотопський район і Сумський, місто Суми і місто Конотоп. Велика кількість "Шахедів" була збита. Ворог не досяг своєї мети щодо знищення енергетичної системи", — пояснив він в ефірі телемарафону. відео дня

За словами кореспондентки проєкту, уночі проти вівторка в Сумах пролунало понад 10 вибухів. Через атаку ворога виникли проблеми з електро- і водопостачанням.

"Я проїхалася містом, працюють кілька світлофорів. Електроенергії немає, зв’язку теж немає. Вода подається десь до 5 поверху більш-менш нормально, але зі зниженим тиском. Тролейбуси не ходять. Наскільки відомо, люди не постраждали", – розповіла вона.

Щодо міста Конотоп, яке також атакували сили РФ на півгодини раніше ніж Суми, додала вона, є влучання по м’ясокомбінату, де була пожежа. За словами кореспондентки, Конотоп також без світла і зв’язку.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник пояснив в ефірі Радіо Свобода, що Росія обстрілює Сумщину через успіхи ЗСУ в Курській області.

"Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи. Тож я вбачаю собі, як військова людина, те, що вони бачать наші успіхи в Курській операції, і вже і поруч з ними, тож, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти в інших містах прикордоння", – сказав Мисник.

Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

Вибухи в Сумах - останні новини

Як писав Главред, у ніч проти 17 вересня російські окупанти завдали масованого авіаційного удару по об'єктах енергетичної системи в Сумській області.

Ворожими "Шахедами" були атаковані об'єкти енергетичної системи. Постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Сили ППО над територією області збили 16 "Шахедів". Аварійні бригади розпочали відновлювальні роботи.

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