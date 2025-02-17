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"Відчутна підтримка": у Польщі відкрили навчальний центр Україна-НАТО

Віталій Кірсанов
17 лютого 2025, 18:35
29
Рішення про створення Центру аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна було ухвалено в лютому 2024 року.
навчальний центр Україна-НАТО
Навчальний центр Україна-НАТО відкрився в Польщі / колаж: Главред, фото: x.com/KosiniakKamysz

Ви дізнаєтеся:

  • Для чого створено навчальний центр
  • Хто буде командувачем Центру

У понеділок, 17 лютого, було офіційно відкрито центр аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC), розташований у польському Бидгощі. Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.

В офіційному відкритті центру JATEC узяли участь міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, заступниця генсека НАТО Радміла Шекерінська, верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Ванд'є і віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

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За словами Косиняка-Камиша, відкриття JATEC - "це відчутна підтримка для України, яка бореться".

"По-перше - підтримка України з боку Заходу, НАТО і всіх союзників має вирішальне значення і послідовно здійснюється протягом майже трьох років війни. По-друге - це вираження дружнього підходу до спільних дій", - додав він.

Рішення про створення Центру аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна було ухвалено в лютому 2024 року на засіданні міністрів оборони країн Альянсу і підтверджено на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

JATEC, як спільна ініціатива Україна-НАТО, покликаний підтримувати Збройні Сили України в їхньому прагненні до повної сумісності з військами НАТО і сприяти обміну досвідом між двома сторонами.

Командувачем Центру є польський генерал Войцех Озга.

JATEC досяг початкової оперативної спроможності в січні 2025 року і повністю розвине її до кінця цього року.

Вступ України до НАТО - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що вступ України до НАТО поки що малоймовірний через опір з боку США, Німеччини та Угорщини. В інтерв'ю The Economist він підкреслив, що в разі неможливості приєднання до Альянсу країні доведеться значно збільшити свою армію для ефективної протидії Росії.

Водночас народний депутат України, дипломат і засновник фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко вважає, що, судячи із заяв обраного президента США Дональда Трампа, Україна не стане членом НАТО за його каденції.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив , що розширення НАТО на схід і переговори про вступ України не були справжніми причинами початку Росією повномасштабної війни.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

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