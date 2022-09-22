Опубліковано повний список українських військовополонених, яких обміняли на росіян

У рамках обміну полоненими з Росією Україна повернула 215 військових / Фото СБУ

З'явився повний список українських військовополонених, які повернулися додому в рамках обміну, який відбувся між Україною та Росією 21 вересня.

Україна повернула з російського полону 215 військовослужбовців, 108 з них – бійці Азову, 10 - іноземці, двоє - цивільні: Катерина Поліщук ("Пташка") і Ділан Хілі.

З полону росіян звільнені командири Денис "Редіс" Прокопенко, Дмитро " Волина" Волинець, Святослав "Калина" Пономар, Денис Шлега, Олег Хоменко.

П'ятеро українських командирів перебувають у Туреччині. Як розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, п'ятьох командирів Азовсталі обміняли на 55 російських полонених, які "не мають жодного інтересу" для України.

Обмін полоненими проходив у кілька етапів і на різних локаціях. Крім "азовців", з полону повернут й прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТрОшники, митники, цивільні.

Список звільнених українських військовополонених

Аслін Ейден Деніель Джон Марк (Велика Британія);

Густавссон Матіас (Швеція);

Дрюке Александер (США);

Піннер Шон (Великобританія);

Пребег Векослав (Хорватія);

Саадун Брагім (Марокко);

Тай Хьюінь Енді (США);

Хардінг Джон (Великобританія);

Хілі Ділан (Великобританія);

Хілл Ендрю Джеймс (Великобританія);

Алхімов Арсеній Євгенович;

Аслін Ейден Деніель Джон Марк;

Ачкасов Віктор Володимирович;

Беркаль Кирило Олександрович;

Бова Євген Петрович (Герой України);

Волинський Сергій Ярославович;

Глухенький Дмитро Васильович;

Гринцевич Назарій Андрійович;

Гришенков Богдан Сергійович;

Гришин Олександр Миколайович;

Дутчак Владислав Васильович;

Ігнатьєв Іван Анатолійович;

Кісілішин Олександр Григорович;

Козацький Дмитро Олександрович;

Кротевич Богдан Олександрович;

Кущ Микола Миколайович;

Мамонова (Черепушко) Мар'яна Володимирівна;

Мартинюк Андрій Олександрович;

Мудрак Олег Васильович;

Нікітенко Костянтин Юрійович;

Овдієнко Максим Анатолійович;

Олійник Володимир Олександрович;

Паламар Святослав Ярославович;

Пашко Лев Валерійович (Герой України);

Поліщук (Пташка) Катерина Олександрівна;

Прокопенко Денис Геннадійович (Герой України);

Ромащенко Андрій Миколайович;

Саламатін Роман Олександрович;

Самойленко Ілля Сергійович;

Семенець (Зарицький) Богдан Володимирович;

Совенко Олег Володимирович;

Трубічин Богдан Ігорович;

Хоменко Олег Сергійович;

Цебрик Віктор Юрійович;

Шалепо Сергій Михайлович;

Шерекін Сергій Євгенович;

Шлега Денис Олексійович.

Обмін полоненими між Україною та Росією

Увечері 21 вересня стало відомо, що в рамках обміну полоненими з Росією Україна повернула 215 військових, зокрема і 108 бійців "Азова" .

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися всього 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя. Вісім були поранені під час російського теракту в Оленівці.

"В цілому 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, терроборонівці, працівники СБУ та інші", - сказав Зеленський.

В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна.

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