Опубліковано повний список українських військовополонених, яких обміняли на росіян

Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку Азов, 10 - іноземці. П'ятеро українських командирів перебувають у Туреччині.
З'явився повний список українських військовополонених, які повернулися додому в рамках обміну, який відбувся між Україною та Росією 21 вересня.
Україна повернула з російського полону 215 військовослужбовців, 108 з них – бійці Азову, 10 - іноземці, двоє - цивільні: Катерина Поліщук ("Пташка") і Ділан Хілі.
З полону росіян звільнені командири Денис "Редіс" Прокопенко, Дмитро " Волина" Волинець, Святослав "Калина" Пономар, Денис Шлега, Олег Хоменко.
П'ятеро українських командирів перебувають у Туреччині. Як розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, п'ятьох командирів Азовсталі обміняли на 55 російських полонених, які "не мають жодного інтересу" для України.
Обмін полоненими проходив у кілька етапів і на різних локаціях. Крім "азовців", з полону повернут й прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТрОшники, митники, цивільні.
Список звільнених українських військовополонених
- Аслін Ейден Деніель Джон Марк (Велика Британія);
- Густавссон Матіас (Швеція);
- Дрюке Александер (США);
- Піннер Шон (Великобританія);
- Пребег Векослав (Хорватія);
- Саадун Брагім (Марокко);
- Тай Хьюінь Енді (США);
- Хардінг Джон (Великобританія);
- Хілі Ділан (Великобританія);
- Хілл Ендрю Джеймс (Великобританія);
- Алхімов Арсеній Євгенович;
- Аслін Ейден Деніель Джон Марк;
- Ачкасов Віктор Володимирович;
- Беркаль Кирило Олександрович;
- Бова Євген Петрович (Герой України);
- Волинський Сергій Ярославович;
- Глухенький Дмитро Васильович;
- Гринцевич Назарій Андрійович;
- Гришенков Богдан Сергійович;
- Гришин Олександр Миколайович;
- Дутчак Владислав Васильович;
- Ігнатьєв Іван Анатолійович;
- Кісілішин Олександр Григорович;
- Козацький Дмитро Олександрович;
- Кротевич Богдан Олександрович;
- Кущ Микола Миколайович;
- Мамонова (Черепушко) Мар'яна Володимирівна;
- Мартинюк Андрій Олександрович;
- Мудрак Олег Васильович;
- Нікітенко Костянтин Юрійович;
- Овдієнко Максим Анатолійович;
- Олійник Володимир Олександрович;
- Паламар Святослав Ярославович;
- Пашко Лев Валерійович (Герой України);
- Поліщук (Пташка) Катерина Олександрівна;
- Прокопенко Денис Геннадійович (Герой України);
- Ромащенко Андрій Миколайович;
- Саламатін Роман Олександрович;
- Самойленко Ілля Сергійович;
- Семенець (Зарицький) Богдан Володимирович;
- Совенко Олег Володимирович;
- Трубічин Богдан Ігорович;
- Хоменко Олег Сергійович;
- Цебрик Віктор Юрійович;
- Шалепо Сергій Михайлович;
- Шерекін Сергій Євгенович;
- Шлега Денис Олексійович.
Обмін полоненими між Україною та Росією
Увечері 21 вересня стало відомо, що в рамках обміну полоненими з Росією Україна повернула 215 військових, зокрема і 108 бійців "Азова" .
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися всього 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя. Вісім були поранені під час російського теракту в Оленівці.
"В цілому 215 героїв! Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, терроборонівці, працівники СБУ та інші", - сказав Зеленський.
В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на Віктора Медведчука - кума російського диктатора Володимира Путіна.
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