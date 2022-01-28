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Оплата проїзду банківською картою: у Києві анонсували "транспортну революцію"

28 січня 2022, 10:55

Столиця стала першим містом в Україні, який повністю відмовився від паперових квитків у громадському транспорті.

коронавірус, транспорт
/ УНІАН

У Києві планують протестувати оплату проїзда в громадському транспорті за допомогою банківської карти.

З лютого на кількох маршрутах наземного комунального транспорту в Києві почнуть тест, розповів заступник голови КМДА Петро Оленич.

За його словами, на сьогоднішній день команда працює над реалізацією цього кроку.

"Зараз команда працює над оплатою банківською картою в наземному комунальному транспорті. У лютому плануємо запустити її в тестовому режимі на декількох маршрутах", - уточнив Оленич.

Чиновник КМДА пояснив, що столиця стала першим містом в Україні, який повністю відмовився від паперових квитків у громадському транспорті.

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Він повідомив, що електронним квитком встигли скористатися вже 140 мільйонів разів. Що ж стосується додатку "Київ цифровий", то в ньому згенерували 11 мільйонів QR-квитків.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.

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