Оплата проїзду банківською картою: у Києві анонсували "транспортну революцію"

Столиця стала першим містом в Україні, який повністю відмовився від паперових квитків у громадському транспорті.
У Києві планують протестувати оплату проїзда в громадському транспорті за допомогою банківської карти.
З лютого на кількох маршрутах наземного комунального транспорту в Києві почнуть тест, розповів заступник голови КМДА Петро Оленич.
За його словами, на сьогоднішній день команда працює над реалізацією цього кроку.
"Зараз команда працює над оплатою банківською картою в наземному комунальному транспорті. У лютому плануємо запустити її в тестовому режимі на декількох маршрутах", - уточнив Оленич.
Чиновник КМДА пояснив, що столиця стала першим містом в Україні, який повністю відмовився від паперових квитків у громадському транспорті.
Він повідомив, що електронним квитком встигли скористатися вже 140 мільйонів разів. Що ж стосується додатку "Київ цифровий", то в ньому згенерували 11 мільйонів QR-квитків.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.
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