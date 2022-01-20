Метро по 22 гривні: у КМДА розкрили плани щодо підвищення цін на проїзд

У Києві зросли витрати на перевезення комунальних підприємств транспорту, підкреслили в КМДА.
Рішення про перегляд вартості проїзду у громадському транспорті Києва буде прийнято відповідно до фінансових можливостей бюджету столиці.
Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації на запит журналістів порталу Фокус.
На сьогоднішній день, як йдеться у відповіді на запит журналістів, економічно обґрунтований тариф у столичному метрополітені становить 22 гривні.
"З моменту підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня в липні 2018 року в економіці країни і столиці відбулися об'єктивні зміни, які, з урахуванням інших причин, призвели до збільшення витрат на перевезення комунальних підприємств транспорту. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2020 № 399, тариф на разову поїздку в розмірі 8 гривень залишається незмінним", — йдеться в офіційній відповіді КМДА.
Підвищення тарифів на проїзд
У профільному департаменті також нагадали, що відповідно до проекту розпорядження, який був опублікований 16 листопада 2021 року, з 1 січня поточного року планувалося підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті:
- 12 гривень - у разі оплати з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна карта" Карта киянина";
- 20 гривень - без використання "карти киянина".
У документі також було сказано, що в разі підвищення тарифів проїзд пільгових категорій громадян залишався б безкоштовним.
"В даний час остаточне рішення щодо проекту розпорядження (про підвищення тарифів на проїзд в метрополітені. - Ред.) не прийнято", - додали у відомстві.
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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.
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