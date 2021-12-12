Метро по 22 гривні: у київській підземці заговорили про новий тариф на проїзд

Тариф на проїзд у київській підземці не відповідає реальній собівартості однієї поїздки.
Ціни на проїзд у Київському метрополітені не є економічно обґрунтованими.
Це випливає з відповіді прес-служби комунального підприємства Київський метрополітен на інформаційний запит видання Мінтранс.
Крім того, тариф на проїзд у київській підземці не відповідає реальній собівартості однієї поїздки.
У Київському метрополітені кажуть: для того, щоб їх підприємство могло працювати без збитків, ціна на одну поїздку в метрополітені повинна обходитися в 22 гривні.
Комунальники пояснили, що це пов'язано з тим, що економічно обґрунтований тариф становить 21,96 гривню.
Крім того, в підземці розповіли, що при такому тарифі вони просто виходитимуть в нуль, проте не отримуватимуть додаткового прибутку.
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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України під час чергового засідання схвалив законопроект, який передбачає монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті та комунальні послуги.
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