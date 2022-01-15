Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільше

В Україні зростає вартість проїзду в транспорті / ternopilcity.gov.ua

У 2021 році проїзд у громадському транспорті в Україні подорожчав на третину (на 32,8%).

При цьому вартість однієї поїздки, в середньому, зросла з 5,5 грн до 7,3 грн. Про це йдеться в даних, опублікованих Державною службою статистики України.

Звернемо увагу, що в країні також залишилися регіони, в яких разовий проїзд коштує не більше 5 грн.

Зазначимо, що найвища вартість проїзду в міському громадському транспорті – в Івано-Франківській та Львівській областях.

Найдорожчі квитки на проїзд:

Івано-Франківська область - 10 грн (+66,7%);

Львівська область - 10 грн (+ 42,9%);

Донецька область - 9,5 грн (+39,5%);

Тернопільська область - 8,9 грн (+50%);

Вінницька область - 8 грн (+85,6%);

Київ - 8 грн (ціна не змінилася);

Одеська область - 8 грн (+60%);

Чернігівська область - 8 грн (+46%).

Найдешевший громадський транспорт:

Волинська область - 4 грн (ціна не змінювалася);

Київська область - 5 грн (ціна не змінилася);

Черкаська область - 5 грн (+66,7%);

Херсонська область - 5 грн (+100%).

/ ukrstat.gov.ua

Раніше в Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Він передбачає можливість введення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

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