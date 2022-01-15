Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільше

Найвища вартість проїзду в міському громадському транспорті - у двох областях.
У 2021 році проїзд у громадському транспорті в Україні подорожчав на третину (на 32,8%).
При цьому вартість однієї поїздки, в середньому, зросла з 5,5 грн до 7,3 грн. Про це йдеться в даних, опублікованих Державною службою статистики України.
Звернемо увагу, що в країні також залишилися регіони, в яких разовий проїзд коштує не більше 5 грн.
Зазначимо, що найвища вартість проїзду в міському громадському транспорті – в Івано-Франківській та Львівській областях.
Найдорожчі квитки на проїзд:
- Івано-Франківська область - 10 грн (+66,7%);
- Львівська область - 10 грн (+ 42,9%);
- Донецька область - 9,5 грн (+39,5%);
- Тернопільська область - 8,9 грн (+50%);
- Вінницька область - 8 грн (+85,6%);
- Київ - 8 грн (ціна не змінилася);
- Одеська область - 8 грн (+60%);
- Чернігівська область - 8 грн (+46%).
Найдешевший громадський транспорт:
- Волинська область - 4 грн (ціна не змінювалася);
- Київська область - 5 грн (ціна не змінилася);
- Черкаська область - 5 грн (+66,7%);
- Херсонська область - 5 грн (+100%).
Раніше в Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Він передбачає можливість введення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.
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Автор: Олексій Тичина