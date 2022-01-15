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Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільше

15 січня 2022, 14:34

Найвища вартість проїзду в міському громадському транспорті - у двох областях.

Тернопіль, автобус
В Україні зростає вартість проїзду в транспорті / ternopilcity.gov.ua

У 2021 році проїзд у громадському транспорті в Україні подорожчав на третину (на 32,8%).

При цьому вартість однієї поїздки, в середньому, зросла з 5,5 грн до 7,3 грн. Про це йдеться в даних, опублікованих Державною службою статистики України.

Звернемо увагу, що в країні також залишилися регіони, в яких разовий проїзд коштує не більше 5 грн.

Зазначимо, що найвища вартість проїзду в міському громадському транспорті – в Івано-Франківській та Львівській областях.

Найдорожчі квитки на проїзд:

  • Івано-Франківська область - 10 грн (+66,7%);
  • Львівська область - 10 грн (+ 42,9%);
  • Донецька область - 9,5 грн (+39,5%);
  • Тернопільська область - 8,9 грн (+50%);
  • Вінницька область - 8 грн (+85,6%);
  • Київ - 8 грн (ціна не змінилася);
  • Одеська область - 8 грн (+60%);
  • Чернігівська область - 8 грн (+46%).

Найдешевший громадський транспорт:

  • Волинська область - 4 грн (ціна не змінювалася);
  • Київська область - 5 грн (ціна не змінилася);
  • Черкаська область - 5 грн (+66,7%);
  • Херсонська область - 5 грн (+100%).
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/ ukrstat.gov.ua

Раніше в Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Він передбачає можливість введення спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

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