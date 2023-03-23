"Описати словами це неможливо": неймовірна історія сапера ЗСУ, який втратив зір від вибуху

Влітку минулого року боєц ЗСУ, сапер Владислав Ещенко в процесі розмінування підірвався на протипіхотній міні.

Влад Єщенко / колаж фото Костянтина і Влади Ліберової

Боєць ЗСУ, сапер Владислав Єщенко, після вибуху протипіхотної міни втратив зір, але дивом залишився живий. І тепер він став героєм проєкту відомих фотографів і волонтерів Костянтина і Влада Ліберів.

Влітку минулого року Владислав у процесі розмінування підірвався на протипіхотній міні. Дивом залишився живий, але лікарі були змушені видалити йому обидва ока.

"Знайомство з Владом - одне з тих, яке може змінити твоє життя. Бо, знаючи його історію, ти готовий до чого завгодно, а зустрічаєш перед собою усміхненого, оптимістичного хлопця, що має конкретно мету, повернути зір, і вже через кілька хвилин спілкування ти не сумніваєшся: ця людина свого доб'ється, як нереально б це не було", — написали Ліберови.

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Владиславу постійно допомагає його наречена і кохана Валерія, яка з перших днів його підтримує у всьому.

"Сьогодні вони дізнаються всі можливі експериментальні способи відновлення зору. Це буквально майбутнє, як з комп'ютерної гри: до головного мозку завдяки електроніці під'єднаються камери, що передають інформацію в мозок. Це щось зовсім інше, описати словами це неможливо, але ми з Владом припустили, що картинка може бути піксельною, як в Doom. Так чи інакше, це тільки початок, який дозволить хлопцеві хоча б самостійно орієнтуватися в просторі", — підсумували Ліберови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як торік під Попасною 15-річна Ліза Чернишенко з простреленими ногами вела машину, в який були поранені люди.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", - розповідає дівчинка. Зрештою дівчинка опинилася в безпеці - її евакуювали до Львова. Тамтешні медики дивувалися, як з такими пораненнями ніг вона взагалі могла вести авто.

Пізніше повідомлялося про те, що бійці української армії здійснили вкрай ефектну операцію і закинули за допомогою безпілотника гранату прямо у відкритий люк бронетехніки окупантів.

Українські війни показали неабияку солдатську кмітливість і спорудили бомби-приманки для риби (які були придбані на AliExpress).

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