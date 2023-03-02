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"Стільки біженців - потрібно допомогти": історія аргентинця, який віддав літак для українців

2 березня 2023, 11:04
Аргентинець Енріке Пінейро розповів, як організовував гуманітарні рейси для того, щоб вивезти за кордон біженців з України
Літак, Комерсант
Комерсант Енріке Пінейро / колаж фото ua.depositphotos.com і ТСН

Бізнесмен з Аргентини Енріке Пінейро надав свій літак для вивезення з України біженців на початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну у минулому році. Його історію розповідає портал ТСН.

За допомогою Пінейро з України вдалося вивезти близько 3 тисяч осіб. За його словами, літак вилітав з Варшави, а далі прямував в різні країни – Італію, Іспанію, Канаду та інші.

Комерсант розповів, що вирішив допомагати українському народу, оскільки був вражений масштабами російської агресії.

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"Я не можу зрозуміти, чому стільки болю потрібно завдавати цивільним людям. Я завжди був вражений війною, мене вразило те, що така війна взагалі почалася і що люди повинні відчувати такі неймовірні страждання. Стільки біженців. Я розумів, що їм потрібно допомогти. Тоді в лютому у Варшаві було дуже холодно, люди, звичайно, жили не під відкритим небом, але були намети біля вокзалу, там було холодно", – зазначив Пінейро.

Бізнесмен сказав, що його до глибини душі вражали біженці з Маріуполя, який саме тоді окупанти знищували разом з його жителями.

"Люди прибували з Маріуполя, їх стан і вигляд було жахливо бачити і важко сприймати. У Барселоні я побачив хлопчика, мама його обіймала, він плакав. Вони вже сходили з трапа, я до них підійшов. І мама почала плакати ще більше, ніж дитина. Був ще один маленький хлопчик, він дивився на неї знизу і не розумів, що сталося, чому такий плач. І це був для них не кінець проблем. Проблеми тоді тільки почалися - жити на новому місці, вчитися Новій Праці, мови. Багато жінок залишили чоловіків, синів, братів у небезпеці", – підсумував він.

Нагадаємо, породілля з пологового будинку в Маріуполі Маріанна Вишемирська, фото з якою після бомбардування російськими окупантами пологового будинку в березні облетіло весь світ і побувало на перших шпальтах багатьох газет, знялася в проросійському ролику. Блогерка показала відео про те, "як налагоджується мирне життя в Маріуполі".
Крім того, Главред писав про 6-річного Іллі Костушевича - хлопчик вижив у безжально розбитому Маріуполі, але залишився один, його батьки загинули. Дитина написала листа прем'єр-міністру Британії, в якому розповіла про те, чого вона найбільше хоче і як живе зараз.

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волонтеры Аргентина війна Росії та України
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