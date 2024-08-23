Знищено позиції та логістику РФ: розкрито деталі контрудару ЗСУ на Харківщині

Війська РФ намагаються відновити частини позицій і побудувати нову лінію оборони, повідомив Олександр Бородін.

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ЗСУ йдуть вперед на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ab3.army

У Харківській області після контратаки підрозділів ЗСУ тривають стабілізаційні заходи.

Як розповів пресофіцер Третьої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в ефірі Радіо Свобода, "загалом уже закріплення проведено".

За його словами, досить серйозно знищено позиції та логістику 20-ї армії країни-агресора РФ.

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"Поки вони [російські війська] займаються тим, що намагаються відновити якісь частини позицій, побудувати нову лінію оборони. Тому це дуже важливо з військової точки зору. <...> Знищення сил і засобів і порушення планів часто буває важливішим успіхом, ніж звільнення територій", - уточнив український військовий.

На запитання, чи пов'язана операція з операцією ЗСУ в Курській області, Бородін відповів, що це синхронний успіх.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Контратака ЗСУ на Харківщині

Напередодні стало відомо про те, що бійці підрозділів Сил оборони України перейшли до наступальних дій у Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних сил ЗСУ.

Як уточнюється в повідомленні, на відео зафіксовано перші кадри з наступу, який проходить "у повному розпалі".

Ситуація в Харківській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили бойовий потенціал РФ на Харківському напрямку. Окупанти не змогли провести повноцінний наступ на Харківському напрямку завдяки діям ЗСУ, тепер противнику варто виходити з цієї ділянки фронту.

Нагадаємо, раніше було названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

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