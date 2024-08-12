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Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську: що задумав диктатор

Юрій Берендій
12 серпня 2024, 03:34
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко готує для себе запасний варіант у разі, якщо Росія буде наближатись до краху у війні, вважає експерт.
Лукашенко заговорив про розвал СНД на фоні боїв у Курську: що задумав диктатор
Лукашенко заговорив про розвал СНД і крах Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко на фоні операції в Курській області Росії заговорив про можливий розпад СНД і припустив, що "Росія може рухнути". Про цілі подібних заяв Лукашенко розповів під час чату на Главреді військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Він зазначив, що Лукашенко має добре розвинений інстинкт самозбереження. Мусієнко порівняв це з прикладом Румунії під час Другої світової війни: спочатку країна воювала на боці Гітлера, але коли стало зрозуміло, що Німеччина програє, румуни вирішили підтримати Радянський Союз.

Завдяки цьому Румунія завершила війну не з втратами, а з територіальними здобутками. Це приклад унікальної стратегії, зазначає аналітик

"Лукашенко намагається зіграти в таку саму гру. Він готує для себе запасний варіант на випадок, якщо Росія наближатиметься до краху і програшу", - робить висновок він.

Мусієнко додає, що Лукашенко обмірковує способи забезпечити собі безпеку та недоторканність, зберегти своє політичне життя, або отримати гарантії, що він зможе залишити посаду, передати владу і уникнути судового переслідування.

"Лукашенко завжди оцінює шанси, наслідки, тому не виключаю, що в певний момент він може зрадити Путіна. Виключно через інстинкт самозбереження. Тому іноді він робить такі заяви. І тому його зараз багато хто звинувачує з російського боку: за їхньою версією, через те, що Білорусь забрала війська від кордону з Україною, українські сили змогли наступати з Сумської області", - резюмував він.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Загострення на кордоні з Білоруссю - що відомо про останні заяви Лукашенко

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за наказом самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка Білорусь перекидає ракетні системи "Іскандер" та "Полонез" на Гомельський та Мозирський напрямки, що біля кордону з Україною, про це повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Наразі ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається незмінною. Українська розвідка не фіксує переміщення техніки у бік кордону, повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко. У ДПСУ вважають дії Лукашенка підігруванням Путіну, нагадуючи, що Білорусь залишається під впливом Росії.

10 серпня Лукашенко заявив, що Україна нібито порушила повітряний простір Білорусі, і білоруська ППО нібито збила кілька цілей з української сторони.

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