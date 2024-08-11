Зеленський підписав указ про історичні землі України: що зміниться для Росії - Мусієнко

Україна повинна діяти в напрямку підтримки українського етнічного населення на різних територіях за межами України, вважає політичний експерт.

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Стала відома можлива мета указу Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН, Bild

22 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про історичні території України, зокрема у ньому йшлось про Кубань та Слобожанщину. Такий указ президента міг бути першою ластівкою, яка натякала на майбутню операцію в Курську. Про це під час чату на Главреді розповів військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, багато країн використовують подібні методи взаємодії зі спільнотами, що живуть на різних територіях.

"Інше питання, що Росія теж розуміла всі ці ризики, і протягом багатьох років за радянських часів були проведені заходи змішування етнічних груп, розселення, щоб не було концентрації однієї етнічної групи в певній місцевості", - робить висновок експерт.

Мусієнко підкреслив, що Москва активно працювала над зміною етнічного складу населення на певних територіях. Так само вона діє і на окупованих територіях, зокрема в Криму, де росіянам надавали нерухомість та квартири.

"Той указ Зеленського правильний, у цьому напрямку теж має вестися робота", - резюмував Мусієнко.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Указ Зеленського "Про історично населені українцями території Російської Федерації" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Він підкреслив важливість не лише зміцнення єдності України та українського народу, а й захисту прав та свобод, а також збереження історичної правди про українців.

Дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив, чому цей указ з'явився саме зараз. Він зазначив, що багато українських земель були передані Російській Федерації неправомірно, і наголосив на необхідності нагадати про це світовій спільноті. Огризко підкреслив, що Росія не лише зараз намагається захопити українські території, а робила це і раніше, що є незаконними діями.

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв, який неодноразово робив суперечливі заяви, відреагував на указ Зеленського, назвавши його "територіальними претензіями" до Росії.

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