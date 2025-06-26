РФ модернізувала 'Шахеди' - Ігнат пояснив, до чого має готуватись Україна

Росія активно модернізує ударні дрони типу "Шахед", оснащуючи їх засобами РЕБ і камерами для розвідки, попередив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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РФ запускає по Україні модернізовані "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що сказав Ігнат:

Росія активно модернізовує ударні БпЛА типу "Шахед"

Ворог оснащує "Шахеди" додатковими засобами РЕБ та камерами для розвідки

Росія продовжує модернізувати свої безпілотники типу "Шахед", оскільки вважає їх ефективною технологією у війні проти України. Про це в ефірі Radio NV повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Здавалося б, видимий обʼєкт і летить низько. Але при такому застосуванні як є, він стає проблемою для ППО. Особливо масове застосування", - сказав Ігнат. відео дня

За його словами, росіяни іноді оснащують "Шахеди" додатковими засобами захисту від радіоелектронної боротьби, поки це не є масовою практикою, але такі випадки вже фіксуються.

Також, зауважив Ігнат, деякі дрони мали камери, що дозволяло використовувати їх у розвідувальних цілях, імовірно в режимі реального часу за допомогою SIM-карток. Він додав, що будь-який апарат, за потреби, може бути переобладнаний, наприклад, замість бойової частини встановлюється інше навантаження, а об’єм пального зменшується.

"Звісно противник захоче удосконалювати ці технології. Але такі вдосконалення не дешеві, масово їх використовувати навряд вдасться на кожному "Шахеді". Але бачимо, що ворог робить кроки в цьому напрямку", - додав Ігнат.

Ударний БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари "Шахедами" по Україні - останні новини за темою

нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може готувати нову масштабну атаку на Україну із застосуванням рекордної кількості ударних безпілотників, заявив військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як повідомляє експерт з військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескреснов, окупанти вже активно використовують модернізовані версії іранських Shahed, які отримали штучний інтелект, камери та радіокеровані модулі.

Командир розвідпідрозділу Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський підтвердив, що ворог суттєво наростив застосування "Шахедів" під час атак на українську територію.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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