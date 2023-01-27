Небезпека нового масованого удару: в ОП назвали, чим РФ готова бити по Україні

РФ використовуватиме будь-які елементи терористичної війни, каже Михайло Подоляк.

РФ може завдати нового ракетного удару / pixabay.com, vpk.name

До кінця війни зберігатиметься небезпека ракетних ударів РФ по Україні, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ракетні атаки окупантів є елементом залякування цивільного населення України. Про це він розповів в інтерв'ю Каналу 24.

"Росія не зміниться. До кінця війни вона буде використовувати будь-які елементи терористичної війни для того, щоб залякувати цивільне населення. Це можуть бути дрони, ракети будь-якого виробництва. Будуть шукати ще якісь можливості, але до останнього дня війни це будуть використовувати", - упевнений представник ОП.

Разом з тим він нагадав про те, що така ситуація змушує українців дбати про свою особисту безпеку.

"Я просто щиро хочу, щоб усі дбали про свою безпеку. Це не просто якісь ритуальні слова. Це дійсно щира надія на те, що українці переможуть з максимально мінімальними втратами", - додав Подоляк.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили оборони збили 47 з 55 запущених ракет.

В результаті атак, які Росія здійснила по Україні в четвер загинули 11 осіб і стільки ж поранені, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

При цьому в результаті терористичних атак Росії як дронами, так і ракетами, були ураження в 11 областях. Всього виникло 2 пожежі в результаті цих поразок, пошкоджено 35 будівель, постраждали 11 осіб.

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