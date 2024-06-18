Небезпечно для ЗСУ: стало відомо про можливе просування окупантів біля Авдіївки

Наступною метою російських загарбників, ймовірно, стане село Воздвиженка, наголошують в розвідці.

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Окупанти, ймовірно, просунулись біля Авдіївки / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ВС України, 43 окрема механізована бригада

Війська країни-агресорки Росії, ймовірно, взяли під контроль село Новоолександрівка, розташоване приблизно за 20 км на північ від Авдіївки Донецької області. Це створює загрозу для одного з основних шляхів постачання Сил оборони на сході. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Повідомляється, що у цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої і Росія поступово просувалася вперед з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року.

Як підкреслюють аналітики, окупація Новоолександрівки дозволить російським військам наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.

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В британські розвідці також додають, що наступною метою російських загарбників, ймовірно, стане село Воздвиженка. Окупанти прагнуть перерізати дорогу і порушити українську логістику.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Ситуація в Авдіївці - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційна армія Росії здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине.

Відомо, що подальший наступ ворога на цьому напрямку фронту може бути небезпечнішим за окупацію Авдіївки.

Країна-агресор Росія посилила удари керованими і некерованими плануючими бомбами по українських позиціях і використовує це для повільного, але впевненого здобуття перемог. Цьому сприяє розкидане і непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту.

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