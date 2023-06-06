Нічого не бачу і не чую: ООН зганьбилася нікчемною заявою після підриву ГЕС

У міжнародній організації видали дивну заяву після того, як російські окупанти підірвали водосховище на півдні України.

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ООН зганьбилася нікчемною заявою після підриву Каховської ГЕС/ колаж: Главред, фото: скрін, соцмережі, ua.depositphotos.com

Організація Об’єднаних Націй видала дивну заяву після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції у ніч на вівторок, 6 червня.

На сторінці ООН у Twitter опублікували заяву, у якій йдеться про те, що мирне населення та цивільна інфраструктура не можуть бути ціллю під час війни.

"Цивільне населення та цивільна інфраструктура – це не ціль. Їх треба захищати. В будь-який час. Всюди", – йдеться у заяві міжнародної організації.

При цьому в ООН ні слова не сказали про те, що це російські окупанти здійснили цей теракт, і що саме через дії армії РФ щодо Каховської ГЕС під загрозою перебуває мирне населення та загалом близько 80 населених пунктів.

Реакція ООН на підрив окупантами Каховської ГЕС/ скрін

Нагадаємо, що вранці у вівторок, 6 червня, коли стало відомо про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, в ООН проігнорували цей теракт і написали у своїх соцмережах про святкування дня російської мови.

Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував такий вчинок ООН. Він наголосив, що "організація, що покликана забезпечувати глобальну безпеку, усе більше перетворюється на глобальну пародію".

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо – він окупований.

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

У Херсонській ОВА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня 6 червня. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що є загроза затоплення до 80 населених пунктів. За його словами, руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС. На засіданні РНБО узгоджено комплекс міжнародних та заходів безпеки, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєний теракт. Зеленський заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН "і дійде до всіх, хто здатний притягнути Росію до законної і справедливої відповідальності".

Спікер ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна має докази дистанційного підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. За його словами, війська РФ переміщували вибухівку і техніку для здійснення в майбутньому контрольованого вибуху.

Також стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м.

Дивіться відео, що радник голови ОП Михайло подоляк розповів про підрив окупантами Каховської ГЕС:

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