"Критичний момент настане через 24 години": голова Херсонської ОВА про підрив Каховської ГЕС

Є загроза більшого підмиву гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйнована дамба, заявив Прокудін.

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Яка ситуація через підрив Каховської ГЕС у Херсоні / Колаж Главред, фото скріншот

Голова Херсонської обласної Військової адміністрації Олександр Прокудін зробив нову заяву про ситуацію в регіоні, яка склалася в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.

Під час брифінгу він повідомив, що зараз рівень води в Херсоні піднявся на два метри, а критичний момент настане через 24 години.

Він зазначив, що якщо гребля буде повністю зруйнована, рівень води підніметься на п'ять метрів.

"Станом на зараз ми бачимо лише один критичний момент. Це мікрорайон Острів міста Херсона, де в даний час евакуйовано понад 800 осіб. Також є один населений пункт у Тягинській громаді, це село Тягинка, де мали евакуювати 20 осіб. Але вони внутрішньо переміщені особи, не хочуть зараз їхати. Лише 6 людей погодилися на евакуацію. 20 будинків там підтоплено. І село Бургунка, одна вулиця, там теж люди ВПО", - розповів голова Херсонської ОВА на брифінгу, передає ТСН.

За його словами, зараз всі служби працюють над тим, щоб уникнути мародерства в регіоні. Для цього на вулиці вийшли патрульні поліцейські, волонтери та співробітники ДСНС.

Критичний рівень води

"Зараз ми бачимо підвищення рівня води в місті Херсоні, близько двох метрів. Орієнтовно, ця межа може підвищитися ще на метр. Тобто плюс три метри-максимальне, що може статися при такому витоку води. Експерти прогнозують "критичний момент" підняття рівня води через 24 години", – повідомив Прокудін.

За словами глави ОВА, після цього вода піде в Лиман і море, ситуація покращуватиметься.

Найгірший варіант, який може бути

"Є загроза більшого підмиву гідростанції. Якщо це станеться, то буде зруйнована дамба і близько години ми можемо побачити в Херсоні ще плюс три метри підвищення рівня води (в цілому плюс п'ять метрів — ред.) і це вже критична ситуація. На даний момент такої ситуації немає. Це найгірший варіант, який може бути", - пояснив Прокудін.

Росія підірвала Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський підкреслив, що перемога буде за Україною.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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